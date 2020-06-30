05 Октября 2020
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киргизия республика кыргызстан бишкек (2007) | Фото: Накануне.ru

Вице-премьер Киргизии заразился коронавирусом

Коронавирус выявили у вице-премьера Киргизии Эркина Асрандиева. "У вице-премьер-министра Асрандиева анализ на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Тем не менее, он продолжает работу в удаленном режиме, заболевание протекает в легкой форме", - сообщает оперативный штаб республики по борьбе с COVID-19.

На карантин ушли несколько министров правительства, контактировавшие с заболевшим. Так что Асрандиев и его коллеги не будут присягать на сегодняшней церемонии вместе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым и другими членами правительства.

Напомним, на прошлой неделе президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прилетел в Москву для посещения парада Победы на Красной площади, но в итоге не присутствовал на нем, так как тестирование в российской столице выявило у двух членов делегации президента - заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны – наличие коронавируса. "В связи с этим президент Киргизии принял решение не рисковать и не участвовать в мероприятиях вместе с другими главами государств", - сообщили тогда в пресс-службе Жээнбекова.

Вернувшись в Бишкек, вся делегация, включая президента, снова сдала анализы на коронавирус, все результаты (кроме ранее выявленных людей) были отрицательными. Тем не менее, Жээнбеков ушел на двухнедельную самоизоляцию и работает в удаленном режиме.

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Вице-премьер Киргизии заразился коронавирусом

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Теги: эркин асрандиев, сооронбай жээнбеков, киргизия, коронавирус, правительство



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