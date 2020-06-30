В Челябинской области 145 человек заразились коронавирусом

В Челябинской области за сутки у 145 человек подтвержден COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 7 тыс. 585 человек.

Больных COVID-19 – 3 тыс. 181 человек. За сутки были выписаны из больниц 157 человек, всего в регионе выздоровели 4 тыс. 215 пациентов.

За прошедшие сутки умерло три человека, коронавирус у них был сопутствующим заболеванием. Мужчина 82 лет скончался от атеросклеротического кардиосклероза, мужчина 60 лет – от злокачественного новообразования, мужчина 71 года – от постинфарктного кардиосклероза, хронической сердечной недостаточности.