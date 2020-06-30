Сторонники схиигумена Сергия показали, как в Среднеуральском монастыре обращаются с детьми

Сторонники схиигумена Сергия выпустили видео, в котором воспитанники школы при Среднеуральском женском монастыре рассказывают о своих буднях. Ролик появился на фоне информации о том, что с детьми в монастыре обращаются ненадлежащим образом.

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Ранее несколько бывших воспитанников заявили, что в 2009-2010 годах к ним якобы были применены недопустимые меры воспитания. Сейчас в Екатеринбургской епархии проверяют эту информацию.

Видео с рассказами нынешних воспитанников монастыря опубликовано на канале Всеволода Могучева в YouTube. Судя по комментариям подростков, они всем довольны.

"Я ощутила огромную разницу между обычной школой и этой школой. Она ощущается даже в плане учителей – как они преподают. С любовью, с душой и вообще все по-другому", - говорит одна из воспитанниц.

"Другие люди: более добрые, более отзывчивые. И, видимо, просто живут другими ценностями", - отмечает еще одна девушка.

В комментариях к записи пользователи выразили мнение, что воспитанникам в монастыре действительно хорошо.

"После просмотра вопрос: почему было не показать всю эту благодать съемочной группе (Ксении Собчак, - прим. Накануне.RU)? Зачем нужно было обострять и так назревающий конфликт?", - пишет Ирина.

"Ничего снимать не надо. Это монастырь, а не реалити-шоу. Я сама жила в одном корпусе с этими детьми. И хочу отметить, они очень отличаются от детей, которые живут в миру. Спокойные и воспитанные, без всякого интернета живут. И радуются солнцу, чистому воздуху и Воле Бога! Все документы имеются в данном монастыре на проживание и обучение детей. Оставьте детей в покое. Лучше, чем там, они нигде жить не будут. А Ксения (Собчак, - прим. Накануне.RU) ни Бога, ни черта не боится", - отмечает Татьяна.

Выложивший видео Всеволод Могучев называет все заявления о якобы ненадлежащим обращении клеветой. По его данным, монастырь неоднократно проверяли полиция, прокуратура, органы опеки и комитет по правам несовершеннолетних. Он добавил, что в монастыре могут документально подтвердить проверки всех перечисленных ведомств.

Напомним, сейчас Среднеуральский женский монастырь оказался в центре скандала. На прошлой неделе приехавшая из Москвы телеведущая Ксения Собчак снимала сюжет для своей передачи о деятельности обители и, в частности, о схиигумене Сергие, который вступил в конфликт с Екатеринбургской епархией.

Ксения проникла на территорию монастыря, где у нее случился конфликт с насельницами и поклонниками Сергия. В итоге у журналистов отобрали камеру с отснятым материалом.

После этого Собчак написала заявление в полицию. Однако дело о нападении на нее до сих пор не возбуждено.