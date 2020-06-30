Более 2 тысяч кв. метров складов горят в промзоне на востоке Петербурга
В Санкт-Петербурге на территории промзоны в Красногвардейском районе загорелся склад на площади 2300 кв. метров
"На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение ангара, а также угроза распространения. В настоящее время пожар локализован. Сведения о пострадавших уточняются", - сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным регионального управления МЧС, горят два металлических ангара. К половине седьмого утра ранг пожара был повышен до третьего.
В тушении пожара участвуют более 150 человек и почти 40 единиц техники.
Дым от пожара виден издалека. Фото: пресс-служба МЧС России