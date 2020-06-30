Более 2 тысяч кв. метров складов горят в промзоне на востоке Петербурга

В Санкт-Петербурге на территории промзоны в Красногвардейском районе загорелся склад на площади 2300 кв. метров

"На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение ангара, а также угроза распространения. В настоящее время пожар локализован. Сведения о пострадавших уточняются", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным регионального управления МЧС, горят два металлических ангара. К половине седьмого утра ранг пожара был повышен до третьего.

В тушении пожара участвуют более 150 человек и почти 40 единиц техники.