05 Октября 2020
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Происшествия В России Санкт-Петербург
Пожар на складах в Санкт-Петербурге. (2020) | Фото: пресс-служба МЧС России

Более 2 тысяч кв. метров складов горят в промзоне на востоке Петербурга

В Санкт-Петербурге на территории промзоны в Красногвардейском районе загорелся склад на площади 2300 кв. метров

"На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение ангара, а также угроза распространения. В настоящее время пожар локализован. Сведения о пострадавших уточняются", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным регионального управления МЧС, горят два металлических ангара. К половине седьмого утра ранг пожара был повышен до третьего.

В тушении пожара участвуют более 150 человек и почти 40 единиц техники.

Пожар на складах в Санкт-Петербурге.|Фото: пресс-служба МЧС России

Дым от пожара виден издалека. Фото: пресс-служба МЧС России

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Более 2 тысяч кв. метров складов горят в промзоне на востоке Петербурга

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Теги: склады, промзона, ангар, санкт-петербург, пожар



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