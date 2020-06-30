05 Октября 2020
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В Бурятии вокруг села из-за вспышки коронавируса вырыли двойной ров (2020) | Фото: facebook.com/dora.khamaganova

В Бурятии вокруг села из-за вспышки коронавируса вырыли двойной ров

Власти Тункинского района Бурятии произвели двойную глубокую опашку вокруг села Шулуты, где выявлены случаи заражения коронавирусом.

Как сообщила пресс-секретарь главы района Дора Хамаганова, ров был вырыт по решению районного оперативного штаба.

Ров, по ее мнению, позволит пресечь "броуновское движение" на автомашинах. Отмечается, что накануне ночью некие автолюбители пытались прорваться в село, передает Regnum.

В Бурятии вокруг села из-за вспышки коронавируса вырыли двойной ров(2020)|Фото: facebook.com/dora.khamaganova

24 июня в селе подтвердилось 23 случая коронавирусной инфекции, 29 июня - еще два. Как выяснилось в ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора, вспышка произошла после того, как в начале июня в Шалутах провели массовый обряд. Его участниками стали и жители соседнего села Торы, сообщает "Интерфакс".

Отметим, в марте, с начала пандемии, шаманы в Бурятии начали проводить обряды изгнания коронавируса из России. Они проводят ритуалы и молятся, чтобы болезнь не распространилась дальше.

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В Бурятии вокруг села из-за вспышки коронавируса вырыли двойной ров

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Теги: бурятия, село шулуты, коронавирус



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