05 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Строительство метро в Челябинске (2020) | Фото: Челябметрострой

Уволенным сотрудникам "Челябметростроя" предложили перейти на работу к новому подрядчику

Компания из Екатеринбурга "Спецподземстрой", которая стала новым подрядчиком по обслуживанию челябинского метро, готова трудоустроить сокращенных сотрудников "Челябметрострой".

Как ранее сообщало Накануне.RU, "Челябметрострой" занималась обслуживанием первого пускового участка первой линии метрополитена. Однако в июне текущего года по итогам аукциона подрядчиком стала компания "Спецподземстрой". После этого бывший подрядчик объявил о массовом сокращении работников. В сентябре будет уволено 172 сотрудника.

С трудовым коллективом уже встретился заместитель главы Челябинска Владимир Шамне, который сообщил, что новый подрядчик готов трудоустроить квалифицированных сотрудников "Челябметрострой" с сохранением уровня заработной платы и предоставлением всех необходимых социальных гарантий.

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Уволенным сотрудникам "Челябметростроя" предложили перейти на работу к новому подрядчику

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Теги: Челябметрострой, метро, увольнения, сокращения,



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