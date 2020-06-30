05 Октября 2020
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На улицах Нижнего Тагила появились баннеры, посвященные 100-летию отечественного танкостроения (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод напомнил тагильчанам о юбилее отечественного танкостроения

На улицах Нижнего Тагила появились баннеры, посвящённые 100-летию отечественного танкостроения. 10 рекламных щитов с изображением боевых машин Уралвагонзавода (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в государственную корпорацию Ростех) размещены во всех районах города. Также напоминание о юбилее Танкпрома транслируется на трёх мультимедийных экранах: возле Дома быта "Эра", над трибуной на Театральной площади и у проходной Уралвагонзавода.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, на баннерах представлены новейшие достижения Уралвагонзавода в танкостроении: единственный танк третьего послевоенного поколения на платформе "Армата" Т-14, впервые продемонстрированный на Параде Победы этого года Т-90М "Прорыв", не имеющая аналогов в мире БМПТ "Терминатор" и другие. А также легендарный танк Т-34, признанный лучшим танком Второй мировой войны и оружием Великой Победы. Кроме того, на баннерах размещены QR-коды, которые позволяют быстро перейти на страницы уникального smm-проекта "УВЗ.Танкпром" в крупнейших социальных сетях – "ВКонтакте", Instagram и Facebook. На страницах, посвящённых 100-летию отечественного танкостроения, можно найти уникальные факты, эксклюзивные фотографии и интересные истории, инфографику, биографии и воспоминания выдающихся людей - самый разнообразный исторический и современный контент.

Баннеры, посвященные 100-летию отечественного танкостроения, – это совместный проект Уралвагонзавода и администрации города Нижний Тагил. Предприятие занималось дизайном и печатью, а муниципалитет оказал содействие в размещении.

На улицах Нижнего Тагила появились баннеры, посвященные 100-летию отечественного танкостроения(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

Баннеры к 100-летию отечественного танкостроения размещены во всех городах присутствия предприятий интегрированной структуры УВЗ: Нижнем Тагиле, Омске, Челябинске и других. Именно концерн "Уралвагонзавод" является на современном этапе наследником советского Танкпрома.

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Уралвагонзавод напомнил тагильчанам о юбилее отечественного танкостроения

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Теги: Уралвагонзавод, танкостроение, юбилей, баннеры



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