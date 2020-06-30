"Оренбургу" засчитано техническое поражение за неявку на игру с "Краснодаром"

В Российской Премьер-лиге (РПЛ) зафиксировано первое техническое поражение в этом сезоне.

Накануне Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) засчитал "Оренбургу" техническое поражение (0:3) за неявку на матч 24-го тура Тинькофф - Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", сообщает пресс-службе РФС.

Напомним, что игра была запланирована на 27 июня, но "Оренбург" не смог организовать матч из-за карантина, вызванного случаями заражения коронавирусом COVID-19 в клубе.

Добавим, что 1 июля "Оренбург" должен встретиться с "Уралом" в рамках 25-го тура РПЛ, пока клуб ждёт рекомендаций от Роспотребнадзора, так как карантин в команде будет до 7 июля.

Ранее вспышки коронавируса были зафиксированы ещё в трёх клубах РПЛ. В "Ростове" нашли заражение у шестерых футболистов основного состава. При этом матч 23-го тура не перенесли и "Ростов" молодёжным составом проиграл "Сочи" со счётом 1:10. Другой случай был зафиксирован в московском "Динамо", где заразились три человека. Игру бело-голубых с "Краснодаром" перенесли на 19 июля. Ещё один возможный случай заражения был зафиксирован в "Уфе".