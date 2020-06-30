Сотрудник СИЗО-1 Екатеринбурга помог СК РФ найти серийного насильника

Заместитель начальника оперативного отдела СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области майор внутренней службы Сергей Шамин, помог установить личность и местонахождение насильника, совершившего ряд преступлений в нескольких регионах страны. Его жертвами были и несовершеннолетние.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-бюро ФСИН России, в июне прошлого года Следственный комитет РФ обратился в главное оперативное управление ФСИН России за помощью в установлении личности преступника по фотографии. Снимок также был отправлен в территориальные органы ФСИН. Среди шести установленных подозреваемых находился и преступник, в отношении которого в 2018 г. Ленинским районным судом Екатеринбурга избрано наказание в виде принудительной меры медицинского характера. Молекулярно-генетическая экспертиза также подтвердила причастность подозреваемого к вышеуказанной серии нападений.

Сергей Шамин не только смог опознать преступника по нечеткому изображению, но и вспомнить, где тот раньше содержался. Так, в мае 2016 г. мужчина был задержан в Екатеринбурге по подозрению в краже сотового телефона у девушки. Следственные органы также предположили о насильственных действиях в отношении потерпевшей, о которых она не заявила. В связи с изменением меры пресечения преступник был отпущен на свободу и в последующем скрылся от правоохранительных органов. После этого он совершил ряд изнасилований в Самаре, Владимире и Санкт-Петербурге. В это время он искал работу в различных городах и, возможно, причастен к совершению других преступлений.

По мнению опытного следователя-криминалиста Следственного комитета РФ, успешная идентификации преступника по фотоизображению в его практике встречалась редко, что говорит о большой и качественно проделанной работе сотрудников ФСИН. В июне 2020 г. в адрес главного оперативного управления ФСИН России поступило письмо из Следственного комитета РФ со словами благодарности за оказанную помощь в поимке особо опасного преступника.