Тюменскому "единороссу" посоветовали следить за словами после высказывания об инвалидах и побирушках

05 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Тюменская область Уральский ФО
Инвалидная коляска (2016) | Фото: radiovera.ru

Тюменскому "единороссу" посоветовали следить за словами после высказывания об инвалидах и побирушках

В региональном отделении партии "Единая Россия" осудили высказывание депутата тюменской гордумы Александра Захарова о том, что с дороги необходимо убрать инвалидов и попрошаек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии, секретарь реготделения Андрей Артюхов посоветовал депутатам следить за своими словами.

"Депутатам следует внимательнее относиться к тому, что они говорят, и помнить, что к ним предъявляются высокие требования. Поэтому каждое их слово должно быть взвешенным, корректным и исключать возможность превратной трактовки. Партия следит за этим, каждый резонансный случай не остается без внимания и тщательно расследуется", - заявил он.

Скандальное высказывание прозвучало на заседании городской думы, после отчета главы администрации Руслана Кухарука. Депутат Захаров посетовал, что с началом лета на тюменские дороги выбираются "инвалиды, нищие, побирушки".

"Это некрасиво. В хорошем городе с высоким рейтингом благоустройства. На проезжей части между рядами машин. Понятно, кто собирает деньги, понятно, что за группировка", - заявил он, отметив, что если бы в Тюмень приехал Владимир Путин - все было бы чисто за два дня. Депутат попросил полицию решить этот вопрос.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тюменскому "единороссу" посоветовали следить за словами после высказывания об инвалидах и побирушках

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Захаров, АНдрей Артюхов, нищие, попрошайки, побирушки, инвалиды, депутат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети