Тюменскому "единороссу" посоветовали следить за словами после высказывания об инвалидах и побирушках

В региональном отделении партии "Единая Россия" осудили высказывание депутата тюменской гордумы Александра Захарова о том, что с дороги необходимо убрать инвалидов и попрошаек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии, секретарь реготделения Андрей Артюхов посоветовал депутатам следить за своими словами.

"Депутатам следует внимательнее относиться к тому, что они говорят, и помнить, что к ним предъявляются высокие требования. Поэтому каждое их слово должно быть взвешенным, корректным и исключать возможность превратной трактовки. Партия следит за этим, каждый резонансный случай не остается без внимания и тщательно расследуется", - заявил он.

Скандальное высказывание прозвучало на заседании городской думы, после отчета главы администрации Руслана Кухарука. Депутат Захаров посетовал, что с началом лета на тюменские дороги выбираются "инвалиды, нищие, побирушки".

"Это некрасиво. В хорошем городе с высоким рейтингом благоустройства. На проезжей части между рядами машин. Понятно, кто собирает деньги, понятно, что за группировка", - заявил он, отметив, что если бы в Тюмень приехал Владимир Путин - все было бы чисто за два дня. Депутат попросил полицию решить этот вопрос.