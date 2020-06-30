45% россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

Небольшие сбережения были у 29% российских граждан, но их оказалось недостаточно в период кризиса.

Только 26% опрошенных сумели создать достаточные накопления, чтобы пережить период самоизоляции и связанные с этим ограничения.

При этом с финансовыми трудностями столкнулись 46% от всех опрошенных, пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что у 40% россиян нет финансовой подушки. 60% россиян откладывают деньги. Почти половина от этого числа (42%) имеют запас меньше 100 тыс. руб. Еще 37% имеют "подушку" в размере от 100 до 500 тыс. руб., и только 21% может похвастаться запасом более полумиллиона рублей.