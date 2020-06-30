05 Октября 2020
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ФК Урал Грозный аэропорт (2017) | Фото: ФК Урал

Рамзан Кадыров опроверг информацию о введении новых карантинных мер в Чечне

Рамзан Кадыров опроверг информацию о повторном введении в Чечне карантинных мер. Наоборот, глава республики в своем telegram-канале похвалил граждан за снижение новых случаев заражения коронавирусом.

"Прошло чуть больше недели с момента отмены в республике режимов самоизоляции и "стоп-колеса", введенных на фоне вспышки COVID-19. Мне очень приятно отметить, что сохраняется устойчивая динамика снижения заболеваемости, несмотря на снятие ограничительных мер. За истекшие сутки выявлено 14 случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии вирус обнаружен у 1708 человек, 1181 выздоровели и выписаны из больниц", - написал Кадыров.  

"Я развеял слухи, что с 5 июля в республике снова вводится режим ограничений. Это всего лишь слухи. В целом эпидемиологическая ситуация находится под полным контролем. Больницы возвращаются в штатный режим. Система здравоохранения обеспечена современными СИЗ, медикаментами, ИВЛ, кислородными аппаратами и, самое главное, специалистами высокого уровня. Всего в ЧР на борьбу  COVID-19 предусмотрено 2 млрд 527 млн рублей. Это средства федерального и республиканского бюджетов. На сегодняшний день освоено 78%", - добавил глава Чечни.

Кадыров сообщил также, что прилетающие в Грозный граждане со справками об отсутствии коронавируса могут свободно передвигаться по республике. "Я распорядился в ближайшее время возобновить железнодорожные пассажирские перевозки, создать максимально благоприятные условия на границах", - написал чеченский лидер.

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Рамзан Кадыров опроверг информацию о введении новых карантинных мер в Чечне

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Теги: рамзан кадыров, чечня, карантин, справка, коронавирус, ограничения, самоизоляция



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