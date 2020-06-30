05 Октября 2020
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Общество Челябинская область
полигон ТБО в Полетаево (2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области на компанию, прекратившую захоронение ТКО на полигоне ТБО "Южный", возбудили дело

Челябинское УФАС возбудило дело в отношении ООО "Комтранссервис" за прекращение захоронения твердых коммунальных отходов на полигоне ТБО "Южный", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В ведомство обратился регоператор ООО "ЦКС", который сообщил, что ООО "Комтранссервис" с 1 марта отказывает в приеме отходов для захоронения на полигоне ТБО "Южный", куда везут отходы Копейска. В "Комтранссервис" свое решение объяснили неисполнением "ЦКС" обязательств по оплате.

При этом в УФАС отметили, что прекращение услуг захоронения ТКО на полигоне может привести к негативным последствиям для населения Копейска, в том числе к "мусорному коллапсу". В антимонопольной службе считают, что спор об оплате услуг между компаниями носит гражданско-правовой характер и может быть разрешен иными способами, предусмотренными действующим законодательством.

"Комтранссервис" занимает доминирующее положение на рынке услуги по захоронению ТКО на территории Копейска.

В отношении компании возбуждено дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Заседание назначено на 11 августа.

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В Челябинской области на компанию, прекратившую захоронение ТКО на полигоне ТБО "Южный", возбудили дело

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Теги: УФАС, ТКО, мусор, регоператор, полигон ТБО,



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