Нижегородский губернатор ответил Волочковой на слова про отсутствие совести

В сети появились кадры, на которых полиция и представитель администрации села Дивеево (Нижегородская область) составляют протокол на бывшую балерину Анастасию Волочкову. Она скандалит и возмущается: приехала помолиться в святые места, а оказалось, что поселение на карантине (недавно в Дивеевском монастыре была вспышка коронавируса, причем по вине паломников).

В связи с этим Волочкова начала пенять губернатору Нижегородской области в Instagram, спрашивать, есть ли у того совесть.

"Карантин официально был снят везде 11 го Июня. Но Нижегородский губернатор по причине разногласий с настоятелями монастыря решил закрыть село. Но в нем все открыто и работает! И службы идут в храмах! Такой треш! Приехала помолиться, а оказалось, что это преступление. Ну бред же. А вот все люди, кого я встречала в Дивеево, были счастливы меня видеть!" – возмущается Волочкова в своем блоге.

Танцовщица, просившая в протоколе указать ее как "балерину всея Руси", собирается обжаловать штраф, выписанный ей за нарушение губернаторского указа.

Между тем, глава региона Глеб Никитин заявил, что жизнью Волочковой не интересуется, но не смог пропустить десятки сообщений и обращений от местных жителей, которые сидят на карантине в то время, как по населенному пункту беспрепятственно разгуливает звезда.

"Я никогда не интересовался аккаунтами звёзд шоу-бизнеса. В эти выходные все же пришлось. Ко мне обратились жители Дивеево и прислали фото известного человека, позирующего на фоне Дивеевских святынь. В селе карантин. И вопрос был поставлен очень справедливо: разве правила и ограничения для звёзд не действуют? Им все можно?

Нет. Закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране. Как и полагается, сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы и нарушителям выписаны штрафы. Выяснили, что пробрались «окольными путями» и не без помощи местных друзей. В Дивеево на душу населения заражённых в 1,6 раза больше, чем в Москве. Карантин - это мера, которая помогает переломить тенденцию. И вводится ради безопасности жителей не только Дивеево, но и регионов, куда могут отправиться нарушители.

Отдельно хочу отметить, что известность - это не привилегия и не вседозволенность. Это прежде всего ответственность. За тех, кто может на тебя равняться. И только тот, кто проявляет такую ответственность, получает моральное право говорить о совести", - написал на своей странице в Instagram губернатор.