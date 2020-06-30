05 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
(2005) | Фото: foto.gazetazp.ru

В Перми мать отсудила у больницы 2 миллиона за смерть сына

Мать скончавшегося в больнице №6 Перми ребёнка отсудила у клиники компенсацию морального вреда, сообщили Накануне.RU в Пермском краевом суде.

В январе 2017 г. истица с доношенной беременностью поступила в больницу №6. Работники акушерского отделения неправильно оценили сложившуюся клиническую ситуацию, при родах возникли осложнения. В очень тяжёлом состоянии родившегося мальчика доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а 20 февраля – в Детскую клиническую больницу №13. За время оказания медицинской помощи состояние пострадавшего прогрессивно ухудшалось. 6 января 2018 г. ребёнок умер.

Согласно выводам экспертной комиссии, причиной смерти ребёнка стало кислородное голодание головного мозга, вызвавшее осложнения. При этом каких-либо медицинских данных о наличии у плода во внутриутробном периоде развития пороков головного мозга не описано. Орджоникидзевский райсуд посчитал, что косвенная причинно-следственная связь свидетельствует о вине ответчика при оказании истице медицинских услуг, и взыскал в пользу матери погибшего 2 млн руб. Краевая инстанция оставила решение в силе.

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В Перми мать отсудила у больницы 2 миллиона за смерть сына

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Теги: Орджоникидзевский райсуд Перми, компенсация, мать, сын, смерть



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