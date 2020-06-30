В России три прототипа вакцины от коронавируса показали наибольшую эффективность

Три прототипа вакцин от коронавируса, созданных в России, показали наибольшую эффективность, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

По его словам, вакцины успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ.

"Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты", - сказал Максютов РИА Новости.

На данный момент в России разрабатывают девять различных вакцин, потенциально способных помочь обезопасить человека от COVID-19. Одну из них создает Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток, еще шесть - государственный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор". Компания "Биокад" разрабатывает еще две вакцины, над одной из которых работает совместно с Институтом экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Ее основой выступает ослабленный вирус гриппа, внутрь вирусных частиц которого, помещаются белки оболочки коронавируса SARS-CoV-2.

Кроме того, военные совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи приступили к проведению клинических испытаний российской комбинированной векторной вакцины. Разрешение выдано минздравом 16 июня.