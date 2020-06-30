Почти 57 тысяч свердловчан решили проголосовать по поправкам во дворах своих домов

По итогам первых четырех дней чуть более четверти свердловчан проголосовали по поправкам в Конституцию РФ.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, по данным на вечер понедельника свой голос отдали 850 тысяч 17 человек. По информации избирательной комиссии Среднего Урала, на текущий момент в регионе максимальная явка избирателей зафиксирована в ЗАТО Свободный – там проголосовали 56% местных жителей.

Напомним, уральцы могут прибегнуть к различным формам голосования – помимо работы традиционных территориальных избирательных участков в Свердловской области развернуто голосование на придомовых территориях. Чтобы выразить свое отношение к поправкам, шатры для голосования, размещенные во дворах муниципалитетов, посетили уже 56 тысяч 842 уральца.

В свою очередь, правом проголосовать на дому на данный момент воспользовались 115,5 тысяч свердловчан. Голосование по поправкам в Конституцию, стартовавшее 25 июня, будет длиться семь дней и завершится в основной день – 1 июля.

Напомним, ранее в Центре общественного наблюдения Свердловской области прокомментировали информацию о якобы массовом принуждении к голосованию по поправкам. Там заверили, что информация о требованиях работодателей приносить с избирательных участков какие-либо документы с целью принуждения не нашла своего подтверждения.