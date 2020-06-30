05 Октября 2020
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Форт Боярд Сергей Шнуров (2019) | Фото:пресс-служба СТС

Сергей Шнуров стал генпродюсером телеканала RTVI, основанного Гусинским

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал генеральным продюсером русскоязычного телеканала RTVI, вещающего за границей. В сообщении канала, основанного Владимиром Гусинским, говорится, что предложение музыканту сделал владелец RTVI Микаэль Исраелян.

"Мы изучили лучшие практики и приняли решение создать новую должность, предложив сотрудничество именно Сергею, давно известному как в России, так и за рубежом, — комментирует назначение Шнурова Исраелян. — Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей. Мы уверены, с приходом Сергея RTVI сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик".

Под руководством Шнурова канал собирается активно завоевывать рынки Западного побережья США, Грузии, Армении, Европы. В целом канал вещает в 53 странах мира.

"На протяжении всей жизни я работаю с собирательным образом русского человека, тема нашего особенного мировоззрения была всегда в центре моего внимания. В своем творчестве я стремился сохранить связь между носителями нашей культуры и языка. Присоединившись к команде RTVI, я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на жизнь соотечественников по всему миру", — говорит Сергей Шнуров.

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Сергей Шнуров стал генпродюсером телеканала RTVI, основанного Гусинским

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Теги: сергей шнуров, rtvi, генеральный продюсер, владимир гусинский



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