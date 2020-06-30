05 Октября 2020
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парк (2020) | Фото: Вадим Аверьянов

Мэра Екатеринбурга попросили увеличить площадь парка 22 партсъезда

В уральской столице общественники предложили расширить площадь парка имени 22 партсъезда.

Как передает корреспондент Накануне.RU, с соответствующим предложением выступило общество "Защита природы". Активисты написали письмо мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому, желая расширить площадь парка на 11 тысяч кв. м. Дело в том, что парк включает в себя, согласно кадастровой карте, территорию двух участков.

"Учитывая, что территория парка XXII Партсъезда с момента его создания в 1961 году воспринимается жителями города как единое целое, а также высокую значимость сохранения данной территории в центре Екатеринбурга для будущих поколений, прошу Вас содействовать в пределах своих полномочий скорейшему объединению этих двух кадастровых участков в единый участок общей площадью 91 725 кв. м. с закреплением за ним разрешённого использования: земельные участки, занятые парками, скверами", - отметил руководитель региональной общественной организации "Защита природы" Юрий Камаев.

парк(2020)|Фото: Вадим Аверьянов

парк(2020)|Фото: Вадим Аверьянов

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Мэра Екатеринбурга попросили увеличить площадь парка 22 партсъезда

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Теги: парк 22 партсъезда, Екатеринбург, сквер, конфликт



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