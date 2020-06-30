05 Октября 2020
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ветеран, Великая Отечественная война, медали, георгиевская лента (2018) | Фото: Накануне.RU

Депутаты ЗСО помогли с установкой нового памятника участникам Великой Отечественной

В ходе приема граждан, который в условиях пандемии коронавируса проводится по видеосвязи, депутаты Законодательного собрания Челябинской области помогли с установкой нового памятника участникам Великой Отечественной войны в селе Кирды Красноармейского района.

В годы войны из села на фронт ушли 160 жителей, погибли 96 бойцов, вернулись с фронта 70. В данный момент уже разработан эскиз, требуется обновление мемориальных плит.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО, благодаря вмешательству депутатов вопрос с реконструкцией будет решен. К осени проект планируется завершить.

В ходе видеоприема был поднят и вопрос о том, что в Аминевском сельском поселении требуется текущий ремонт местному Дому культуры. Для завершения ремонта необходимо дополнительное финансирование в размере почти двух миллионов рублей.

Спикер ЗСО Владимир Мякуш отметил, что для жизни села важна активная работа местного дома культуры, от этого зависит развитие детей, досуг жителей. По его словам, вопрос удастся решить уже в июле.

"Приемы граждан в режиме онлайн не снижают их эффективности. Напротив, для нас главное - создать комфортные и безопасные для здоровья людей условия. Конечно, видеосвязь не заменит личных встреч, но сегодня мне удалось подробно пообщаться со всеми, кто записался на прием, вникнуть в суть каждого обращения", - отметил Владимир Мякуш.

Владимир Мякуш(2020)|Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

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Депутаты ЗСО помогли с установкой нового памятника участникам Великой Отечественной

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Теги: Великая Отечественная война, Владимир Мякуш



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