Екатеринбургские стоматологические поликлиники возобновляют плановый прием

В Екатеринбурге возобновляют плановый прием пациентов муниципальные стоматологические поликлиники. Ранее посещения были отменены из-за распространения коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, приём врачи ведут строго по согласованному времени.

Количество пациентов планового приёма и медицинских работников, которые могут одновременно находиться в учреждении, рассчитывается, исходя из нормы один человек на 10 квадратных метров, включая манипуляционные кабинеты и рекреационные зоны.

Списки плановых пациентов формируются в ежедневном режиме и размещаются на входе в поликлинику. Это мера введена для предотвращения нарушения социальной дистанции в учреждении.

Допуск в помещения поликлиник осуществляется только в средствах индивидуальной защиты.

Администраторы при входе уточняют данные записанных пациентов, проводят термометрию и обработку рук.

Как уточняют в городской администрации, все сотрудники муниципальных стоматологий в еженедельном режиме проходят обследование на COVID-19.

Записаться на приём (как взрослый, так и детский) возможно только удалённо: по телефонам контакт-центров и через сайты медицинских учреждений.