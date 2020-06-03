09 Сентября 2020
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прием, больница, поликлиника (2020) | Фото: Екатеринбург.рф, автор Екатерина Макашина

Екатеринбургские стоматологические поликлиники возобновляют плановый прием

В Екатеринбурге возобновляют плановый прием пациентов муниципальные стоматологические поликлиники. Ранее посещения были отменены из-за распространения коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, приём врачи ведут строго по согласованному времени.

Количество пациентов планового приёма и медицинских работников, которые могут одновременно находиться в учреждении, рассчитывается, исходя из нормы один человек на 10 квадратных метров, включая манипуляционные кабинеты и рекреационные зоны.

Списки плановых пациентов формируются в ежедневном режиме и размещаются на входе в поликлинику. Это мера введена для предотвращения нарушения социальной дистанции в учреждении.

Допуск в помещения поликлиник осуществляется только в средствах индивидуальной защиты.

Администраторы при входе уточняют данные записанных пациентов, проводят термометрию и обработку рук.

Как уточняют в городской администрации, все сотрудники муниципальных стоматологий в еженедельном режиме проходят обследование на COVID-19.

Записаться на приём (как взрослый, так и детский) возможно только удалённо: по телефонам контакт-центров и через сайты медицинских учреждений.

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Екатеринбургские стоматологические поликлиники возобновляют плановый прием

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Теги: стоматология, плановый прием, коронавирус



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