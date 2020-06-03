В Екатеринбурге на карантин закрыли городскую больницу №20

В Екатеринбурге на карантин закрыли городскую больницу №20. По информации регионального оперштаба, из-за нескольких выявленных случаев заражения COVID-19 прием пациентов временно приостановлен, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом пациенты, госпитализированные ранее, продолжают получать лечение. Перед выпиской их тестируют на коронавирус. После того, как все пациенты будут выписаны, в больнице проведут дезинфекцию.

Только после этого ЦГБ №20 получит разрешение Роспотребнадзора на возобновление штатной работы.