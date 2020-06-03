09 Сентября 2020
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Происшествия Сибирский ФО
уголовное дело (2013) | Фото:

В деле о разливе топлива в Норильске появились первые задержанные

Расследовать уголовное дело о разливе дизельного топлива в Норильске будут следователи Главного следственного управления СК России. Соответствующее поручение отдал председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Три дела были возбуждены по статьям 254 (порча земли), 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и переданное из органов внутренних дел уголовное дело по статье 250 УК РФ (загрязнение вод). В настоящий момент они объединены в одно производство.

В рамках расследования уголовного дела задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслав Старостин, который от дачи показаний отказался.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли образцы грунта, провели выемку документов, регламентирующих порядок эксплуатации хранилища аварийного дизельного топлива. Кроме того, были назначены экспертизы, с помощью которых будет установлена сумма ущерба и причины произошедшего. В настоящее время следователи начали допрашивать лиц, в том числе должностных, ответственных за своевременное информирование населения о чрезвычайной ситуации.

Напомним, 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на значительной площади, которые попали в грунт и водные объекты в районе Надежинского металлургического завода ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель", повлекшие загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

Ранее сообщалось, что пожар и разлив случился из-за того, что легковой автомобиль врезался в резервуар с дизельным топливом. Пострадавших в результате аварии не было, но на площади в 600 кв. м. начался пожар. На работе ТЭЦ авария также не отразилась, поскольку она газовая.

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В деле о разливе топлива в Норильске появились первые задержанные

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Теги: норильск, разлив топлива, дизельное топливо, тэц, резервуар, загрязнение



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