Специалисты откачали свыше сотни тонн разлившихся в Норильске нефтепродуктов

МЧС привлекло порядка 190 человек и 35 единиц техники для ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании", сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС.

Наращивание группировки запланировано на 4 июня. В настоящий момент специалистами откачано уже более 100 тонн нефтепродуктов на месте ЧП с разливом топлива в Норильске. Для уточнения объема разлива привлечена авиация

В связи с разливом топлива в Красноярском крае введен режим ЧС федерального уровня. Ранее сообщалось о локальном режиме ЧС в Норильске. Также сообщается, что в район ЧС вылетает глава МЧС Евгений Зиничев.

Напомним, значительная часть дизеля попала в реку Амбарную. На совещании с Путиным глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что разгерметизация произошла из-за проседания свай резервуара (ранее была информация о повреждении резервуара легковым автомобилем). "К счастью, водозаборов на реках, куда попало топливо, нет. Принимаются меры по локализации разлива. Завтра авиация МЧС доставит на место ЧС 100 человек. Требуется проведения значительного объема работ. Собрано уже 100 тонн топлива и грунта, стоит вопрос утилизации", - отметил министр.

Глава Красноярского края Александр Усс сообщил, что два дня с момент ЧС персонал пытался справиться с ситуацией своими силами и не сообщил в администрацию региона и в МЧС. Реальная картина прояснилась только после того, как информация попала в соцсети. Это сообщение возмутило президента.

"Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из соцсетей?! - возмутился Путин поведением руководства компании-собственника. - У вас все в порядке со здоровьем?!". Президента не устроил ответ о том, что компания действовала в соответствии с неким планом и "доложила ситуацию". "Мне придется попросить соответствующие правоохранительные органы разобраться кто там и кому передал информацию", - сказал президент.