Президент Белоруссии отправил в отставку правительство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства, сообщает "Белта".
Соответствующий указ глава государства подписал сегодня. Также сегодня Лукашенко обсудил предложения по новому составу правительства.
Участие в совещании приняли председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.