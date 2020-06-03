Президент Белоруссии отправил в отставку правительство

Участие в совещании приняли председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.

Соответствующий указ глава государства подписал сегодня. Также сегодня Лукашенко обсудил предложения по новому составу правительства.





