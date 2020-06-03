Ход ремонта дороги Огарково–Погорелово проконтролировали. Замечаний нет.

Ход ремонта дороги Огарково – Погорелово в Вологодском районе сегодня оценили начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев и начальник управления строительства, энергетики и коммунального хозяйства администрации Вологодского района Владимир Милесевич.

«Дорога Огарково – Погорелово была отремонтирована в рамках проекта «Дороги 35». Поручение о проведении данных работ было дано Губернатором в ходе проведения Градостроительного совета в Вологодском районе в декабре прошлого года, - сообщил Андрей Накрошаев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, на реализацию этого в Дорожном фонде региона было предусмотрено 10 млн. рублей».

На данный момент сотрудниками «Вологодавтодором» проведены работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, укладке нижнего и выравнивающего слоев, завершена укладка верхнего слоя нового асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины дороги.

«На сегодняшний день ремонт завершен. Замечаний к работе нет, - подчеркнул Андрей Накрошаев. – Вместе с тем с администрацией района мы приняли решение, что необходимо заасфальтировать еще 4 примыкания к дороге. Подрядной организации выдано поручение, и эти работы будут выполнены в ближайшие дни».

Стоит отметить, что в начале июня лабораторией заказчика были взяты образцы покрытия для проверки на соответствие техническим требованиям на уплотнение, водонасыщение и гранулометрический состав. По результатам исследования выдано заключение о соответствии образцов нового асфальтобетонного покрытия автодороги Огарково – Погорелово установленным нормативам.