08 Сентября 2020
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трасса, ремонт дорог, асфальт, реконструкция дороги (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Ход ремонта дороги Огарково–Погорелово проконтролировали. Замечаний нет.

Ход ремонта дороги Огарково – Погорелово в Вологодском районе сегодня оценили начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев и начальник управления строительства, энергетики и коммунального хозяйства администрации Вологодского района Владимир Милесевич.

«Дорога Огарково – Погорелово была отремонтирована в рамках проекта «Дороги 35». Поручение о проведении данных работ было дано Губернатором в ходе проведения Градостроительного совета в Вологодском районе в декабре прошлого года, - сообщил Андрей Накрошаев.

ремонт дороги, реконструкция дорог, трасса, бкад(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, на реализацию этого в Дорожном фонде региона было предусмотрено 10 млн. рублей».

На данный момент сотрудниками «Вологодавтодором» проведены работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, укладке нижнего и выравнивающего слоев, завершена укладка верхнего слоя нового асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины дороги.

ремонт дороги, реконструкция дорог, трасса, бкад, автомобили(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

«На сегодняшний день ремонт завершен. Замечаний к работе нет, - подчеркнул Андрей Накрошаев. – Вместе с тем с администрацией района мы приняли решение, что необходимо заасфальтировать еще 4 примыкания к дороге. Подрядной организации выдано поручение, и эти работы будут выполнены в ближайшие дни».

трасса, ремонт дорог, асфальт, реконструкция дороги(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Стоит отметить, что в начале июня лабораторией заказчика были взяты образцы покрытия для проверки на соответствие техническим требованиям на уплотнение, водонасыщение и гранулометрический состав. По результатам исследования выдано заключение о соответствии образцов нового асфальтобетонного покрытия автодороги Огарково – Погорелово установленным нормативам.

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Ход ремонта дороги Огарково–Погорелово проконтролировали. Замечаний нет.

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Теги: ремонт дороги, реконструкция дорог, трасса, дорожный фонд, вологодский район



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