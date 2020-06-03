ЕС выделил грант на поиск путей объединения украинских униатов и "православных" раскольников

08 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Униаты, раскольники, священники на Майдане (2016) | Фото:

ЕС выделил грант на поиск путей объединения украинских униатов и "православных" раскольников

ЕС выделил 145 тыс. евро на исследование возможности объединения украинских униатов и "православных" раскольников. Об этом сообщает украинский Институт внешнеполитических исследований. Проект поддержан экуменическим патриархатом (Фанаром).
Читайте также:

В названии проекта указаны изучение общественного мнения и обеспечения наиболее эффективных путей объединения обеих организаций под руководством экуменического патриархата.

Вмешательство в дела Украины, тем более религиозную жизнь страны, оправдывается "агрессией" России. Поэтому ставится конечная цель создать единую организацию. При этом подчеркивается, что это планируется лишь как первый шаг. Далее в лоно экуменического патриархата должны перейти восточно-католические церкви византийского обряда.

Особое внимание обращает на себя одна из целей проекта - разработка изменений в украинском и европейском законодательстве для обеспечения правил передачи государственной недвижимости от одной церкви к другой. То есть, по существу, разработка "законной" модели захвата храмов и другого церковного имущества, направленная против канонической УПЦ.

Напомним, униаты подчиняются Ватикану, но грядущее экуменическое объединение последнего с Фанаром, о котором заявляют обе стороны, эту проблему разрешает.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в прошлом году лидер украинских униатов Святослав Шевчук встретился в Ватикане с экуменическим патриархом Вафоломеем, чтобы обсудить объединение с "православными" раскольниками. В сентябре к этому призвал в Риме бывший украинский президент Петр Порошенко. Лидер раскольников Сергей Думенко-Епифаний тоже назвал такое объединение возможным. О готовности объединяться с "православными" раскольниками Шевчук заявил сразу после их объединения в "единую церковь", чтобы жить в "украинском свободном, независимом европейском государстве".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ЕС выделил грант на поиск путей объединения украинских униатов и "православных" раскольников

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, униаты, раскол, церковь, ЕС, Фанар



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети