ЕС выделил грант на поиск путей объединения украинских униатов и "православных" раскольников

ЕС выделил 145 тыс. евро на исследование возможности объединения украинских униатов и "православных" раскольников. Об этом сообщает украинский Институт внешнеполитических исследований. Проект поддержан экуменическим патриархатом (Фанаром).

В названии проекта указаны изучение общественного мнения и обеспечения наиболее эффективных путей объединения обеих организаций под руководством экуменического патриархата.

Вмешательство в дела Украины, тем более религиозную жизнь страны, оправдывается "агрессией" России. Поэтому ставится конечная цель создать единую организацию. При этом подчеркивается, что это планируется лишь как первый шаг. Далее в лоно экуменического патриархата должны перейти восточно-католические церкви византийского обряда.

Особое внимание обращает на себя одна из целей проекта - разработка изменений в украинском и европейском законодательстве для обеспечения правил передачи государственной недвижимости от одной церкви к другой. То есть, по существу, разработка "законной" модели захвата храмов и другого церковного имущества, направленная против канонической УПЦ.

Напомним, униаты подчиняются Ватикану, но грядущее экуменическое объединение последнего с Фанаром, о котором заявляют обе стороны, эту проблему разрешает.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в прошлом году лидер украинских униатов Святослав Шевчук встретился в Ватикане с экуменическим патриархом Вафоломеем, чтобы обсудить объединение с "православными" раскольниками. В сентябре к этому призвал в Риме бывший украинский президент Петр Порошенко. Лидер раскольников Сергей Думенко-Епифаний тоже назвал такое объединение возможным. О готовности объединяться с "православными" раскольниками Шевчук заявил сразу после их объединения в "единую церковь", чтобы жить в "украинском свободном, независимом европейском государстве".