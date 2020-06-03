Реконструкция ледового поля у Ледового комплекса поселка Майский завершится в июле

В Вологодском районе идет полная реконструкция технологической плиты ледового поля. Она ведется по поручению губернатора во исполнение решений, принятых на Градостроительном совете. Сегодня заместитель губернатора Антон Стрижов проверил ход работ и обсудил с подрядчиками сроки исполнения ремонта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, при строительстве объекта были допущены нарушения в технологии строительства, а это привело к морозному пучению основания ледового поля.В результате возник риск разрыва холодильных трубок. Для исправления ситуации потребовалась полная реконструкция ледового поля.

«Сейчас подрядчики уже приступили к активной стадии работ. По контракту ремонт должны завершить 15 июля текущего года. Будут проведены работы по выемке грунта, подготовке основания, устройству теплового изолирующего контура и теплоизоляции. Будут уложены новые холодильные трубки, залита бетонная плита. После этого предстоит окрашивание поля и установка бортов», - рассказал Антон Стрижов.

Стоимость реконструкции составляет 14,7 млн. рублей. Эти средства предусмотрено выделить из областного бюджета с софинансированием из казны Вологодского района.

Помимо реконструкции ледового поля у Ледового комплекса также появится пристройка с новыми раздевалками.

«Хоккейный клуб «Олимп» является постоянным участником хоккейного турнира «Золотая шайба». В Ледовый комплекс в поселке Майский приезжает много команд со всей страны. Строительство раздевалок позволит обеспечить детским командам современные комфортные условия», - подчеркнул Антон Стрижов. - Надеюсь, что, как только закончатся карантинные мероприятия, вызванные пандемией, в новом спортивном сезоне на качественно отремонтированном поле Ледового комплекса будут тренироваться воспитанники спортивной школы, будут проводиться массовые катания».