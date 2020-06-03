Заместитель Губернатора Виктор Рябишин: «Нужно помочь каждому подтопленному домостроению»

Заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин по поручению главы региона посетил Усть-Кубинский район, где из-за паводка оказались подтоплены 59 придомовых территорий с домами, в которых проживает 129 человек, передает корреспондент Накануне.RU. Также затоплена дорога к микрорайону Лесозавод.

С 13 мая в границах микрорайона введен режим ЧС. Для обеспечения транспортного сообщения с центральной частью села Устье организована работа катера. Жители обеспечены продуктами питания, питьевой водой и предметами первой необходимости. Для усиления группировки в район направлены спасатели Аварийно-спасательной службы области.

«Резкое таяние снега и дождливая погода в верховьях рек Кубены и Уфтюги дали большой приток воды. И с начала до конца мая она прибывала. В течение пяти последних дней уровень воды начал снижаться. Самый высокий уровень был 7.14 метров, сейчас - 6.95, - рассказал Виктор Рябишин. - В район два раза приезжал губернатор Олег Александрович Кувшинников, он оценил ситуацию, пообщался с людьми. И когда вода начала спадать, дал поручение, чтобы я проехал с комиссией по подтопляемым территориям, и вместе с населением мы подумали, чем помочь пострадавшим».

Виктор Рябишин также пообщался с жителями села Устье и проверил ход ликвидации последствий. После того, как уровень воды полностью спадет, комиссия проведет оценку материального ущерба.

«Дней через 7-10 вода отсюда уйдет. За это время нужно подготовиться, уточнить все желания людей, чем и как им оказать помощь, как восстановить дороги. Нужно будет помогать каждому домостроению, а таких в Устье 59. У кого-то вода зашла выше пола дома, у кого-то она на приусадебном участке, - отметил заместитель Губернатора. - Первично у многих пропали огороды. Надо помочь им с землей, растительным грунтом, рассадой. Комиссия пройдет, посчитает, какие материальные ресурсы нужны: доски для мостиков, бревна. Сюда нужно направить и волонтеров, чтобы помогли населению привести в порядок участки».

Завтра замглавы региона посетит Верховажье и Сокольский район.

«Природа показала, что нужно снова делать дноуглубление рек. Мы договорились с Водным агентством, Губернатор говорил с Министром природных ресурсов по поводу расчистки реки Колпь в Бабаево. Мы делали это 10 лет назад, но снова нанесло песка, надо расчищать. Такую же документацию будем делать в Верховажье по Ваге. Так как это река межсубъектовая, мы будем делать заявку вместе с Архангельской областью. Их тоже в этом году сильно топило. И мы должны совместными усилиями найти решение этой проблемы», - подытожил заместитель губернатора Виктор Рябишин.