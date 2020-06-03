Раскопанный Курган без воды: Бобров и Биков злят жителей перед важными политическими событиями

Администрация Кургана 3 июня обратилась в прокуратуру города с требованием проверить действия энергетиков, передает корреспондент Накануне.RU. Такое заявление сделал глава Кургана Андрей Потапов. Суть в том, что на сегодняшний день в Кургане - огромное количество мест, где коммунальщики раскопали ямы, и, возможно, лишь выдают эти раскопки за работы по модернизации системы водоснабжения и водоотведения. На самом же деле, по наблюдениям жителей, никаких работ никто не ведет - на месте раскопок нет ни рабочих, ни техники.

Всем известно, что уральские энергоолигархи Артем Биков и Алексей Бобров, владеющие "Корпорацией СТС", много лет назад благодаря действиям экс-губернатора Курганской области Олега Богомолова, "подмяли" под себя все активы ресурсоснабжения. Они владеют энергетикой, их компании отвечают в регионе за тепло- и водоснабжение. Нынешнее руководство области отказалось повышать компании тариф на воду аж на 40 процентов - ранее о таком условии заявили в "Водном союзе", сославшись на нехватку средств.

Компания "Водный союз" подконтрольна именно уральским энергоолигархам. Она арендует сети у городского МУП "Курганводоканал" с 2012 года. Тогда решение о передаче энергетикам водных сетей принял именно Олег Богомолов. Причем до схемы аренды городской Водоканал был прибыльной компанией – не было причин отдавать все его сети кому-либо еще. Важная деталь в этой ситуации – договор аренды. Он, по сути, кабальный. Сетям города Кургана нужна модернизация — износ составляет более 90%. Но бумаги по аренде прописаны таким образом, что Биков и Бобров не должны отчислять ни копейки в инвестиционные проекты. Все вложения "Водный союз" осуществляет за счет либо тарифного, либо бюджетного источников.

Видя, что руководство области не идет на такие условия, Биков и Бобров, вероятно, сейчас решили действовать по-другому. Есть версия, которую поддерживают и чиновники, что якобы они намеренно раскопали весь Курган, вскрыли сети и оставили их недоремонтированными. Как рассказал на брифинге глава Кургана Андрей Потапов, негатив в этой ситуации идет от жителей города в адрес администрации Кургана и в адрес правительства региона.

"Более 300 заявлений только по горячей воде еще с прошлого года поступило", - отметил Потапов.

Глава города пояснил, что администрацией Кургана в рамках подготовки к отопительному сезону периода 2020-2021 годов был согласован график отключения тепловых магистральных сетей для проведения гидравлических испытаний. Этот график предусматривал отключение горячей воды в городе в несколько этапов. Первый этап проводился с 11 по 24 мая. После окончания первого этапа прошло 10 дней и на сегодняшний день из 63 отключенных теплопунктов не запущено 37. Горячее водоснабжение в нарушение согласованных графиков сейчас не получает значительная часть домов Кургана. В частности, это дома от улицы Кирова до Кургансельмаша.

"В регионе у нас продолжает действовать режим повышенной готовности, повышены требования к соблюдению личной гигиены, дети находятся дома, так как лагеря не функционируют, поэтому отключение горячей воды негативно сказывается. Негатив вызывает и большое количество раскопок, которые для устранения аварийных ситуаций на сетях оформили сетевые компании. В настоящее время на контроле в АТИ находится 196 раскопок, в том числе 44 - на проезжих частях и 152 - во дворах. К восстановлению в полном объеме до 1 июня подлежало 299 раскопок, оформленных в зимний период 2019-2020 годов. Сейчас из этого количества осталось не восстановленных 38. Для сравнения, в прошлом году их количество было 12. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. У "Водного союза" - 6, у "Курганской генерирующей компании" (далее - ПАО "КГК") - 23", - отметил Андрей Потапов.

Администрация города сейчас принимает все меры для того, чтобы побудить ресурсоснабжающие организации произвести восстановление дорожного покрытия. Выданы предписания - до 9 июня - об устранении нарушений. В случае невыполнения законных требований городских властей администрация Кургана составит административные протоколы и направит их в суд.

Всего у ПАО "КГК" на сегодняшний день не восстановленными остаются 130 раскопок.

"Все это уже выходит за рамки здравого смысла. Был месяц май теплый, достаточно было времени для устранения. У нас только на улице Савельева 88 раскопок. Например, у дома №54 на Савельева с 2016 года каждый год ведутся работы. Ежедневно специалисты АТИ выезжают на эти раскопки с целью контроля, но как показывает практика, на большинстве объектов отсутствует техника, рабочие", - отметил Андрей Потапов.

По его словам, специалисты ПАО "КГК" объясняют это тем, что рабочим необязательно присутствовать на объекте, и если рабочих нет, то в этот момент там проводятся гидравлические испытания с теплопункта, который находится за несколько километров от этой раскопки.

"На наш взгляд, это не всегда соответствует действительности. Данную ситуацию администрация города расценивает как дестабилизацию обстановки в городе Кургане. На наш взгляд, это сделано сетевыми организациями намеренно, чтобы дискредитировать власть всех уровней, которая не дает энергетическим компаниям повысить тарифы на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение", - сказал глава Кургана.

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина и вовсе назвала энергетиков "группой лиц".

"Группа лиц, владеющих доминирующей долей в инфраструктуре Курганской области в сфере электроснабжения, тепло- и водоснабжения, совершает сегодня целую систему мер по подрыву экономики региона. Необходимо отметить, что это полная дискредитация власти путем неисполнения тарифных решений правительства Курганской области - уже сейчас идет процедура административного преследования, так как с 1 января этого года не исполняется тариф установленный. Про сумму ущерба мы потом отдельно расскажем, она будет большая", - сказала Гагарина.

Она добавила, что энергетики также не исполняют свои обязательства перед регионом в части предоставления льготных тарифов как системообразующим предприятиям регионального и даже федерального значения, так и новым инвесторам.

"В условиях пандемии коронавируса - это дискредитация федеральной власти, потому что федеральная власть сейчас очень активно проводит политику поддержки сферы ЖКХ и энергетики. Власть призывает, что в этих условиях нам нужно скоординироваться максимально всем вместе, и эту ситуацию сложную для экономики преодолеть", - сказала чиновница.

Здесь стоит напомнить, что АК "Корвет" в регионе является именно системообразующим предприятием федерального значения. Энергетики и здесь решили "прокатить" зауральских бизнесменов, оставив без изменения тариф на электричество. Сейчас он в регионе является самым высоким среди субъектов Уральского федерального округа. Гендиректор "Корвета" Анатолий Чернов не так давно написал письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором логично обвинил энергетиков в повышении тарифа на электричество в десятки раз, по сравнению с инфляцией. Чернов добавил, что такие действия энергетиков идут вразрез с задачами федеральной власти.

Ирина Гагарина также указала на то, что энергетики попытались "протащить" в Курганскую область недействительные тарифы.

"Сегодня мы столкнулись и с таким обстоятельством, как дробление ПАО "КГК" с целью повышения тарифа на тепловую энергию для жителей городов Кургана и Шадринска, а также Шадринского района. У ПАО "КГК" созданы "дочки", но из-за огромных активов владельцев "Корпорации "СТС", сделки по наделению данных "дочек" имуществом должны были предварительно согласовываться с ФАС России, чего сделано не было. То есть, по сути, нам попытались занести материалы по недействительным сделкам - соответственно, была попытка установить недействительные тарифы. Когда мы это выяснили, мы в начале апреля этого года отправили материалы в УФАС. Пока ответа мы не получили", - отметила Гагарина.

Ежегодно "Водный союз" получает деньги в тарифе на проведение ремонтных работ в рамках производственной программы. Эта программа утверждается, проходит целую процедуру согласования, и в конце года ежегодно выясняется, что программа эта исполнена лишь на 50%.

"Когда "Водный союз" заявляет о том, что сети не будут ремонтироваться, потому что у компании нет денег - это введение в заблуждение общества. Деньги ежегодно давались. Почему не тратились - это уже другой вопрос", - отметила Ирина Гагарина.

Политтехнолог Алексей Орлов высказал предположение: не исключено, что такие действия энергетиков могут быть связаны с предстоящими политическими событиями в регионе.

"Эти события всем известны - это голосование по поправкам в Конституцию РФ 1 июля, а также в преддверии региональных выборов", - рассказал Накануне.RU Алексей Орлов.

Обновлено: В АО "Водный Союз" сообщили, что по состоянию на 4 июня не восстановлено 22 раскопки. Из них 17 – текущие раскопки, на которых компания "сейчас работает". Пять – это зимние раскопки, которые были восстановлены, но по ним есть замечания административно-технической инспекции (АТИ). Эти недостатки будут "устранены в течение пяти дней". Доля "Водного воюза" в общем количестве невосстановленных раскопок, по мнению компании, "минимальна". "На сегодняшний день компания практически исчерпала свой годовой бюджет, поэтому на сетях производятся только экстренные работы. Плановые работы на сетях в этом году проводиться не будут. Причина – катастрофическое недофинансирование отрасли, которое ежегодно составляет порядка 300 млн руб. Также в 2020 году произошло снижение тарифа на водоснабжение и водоотведение. И это при том, что 96% канализационных и 75% водопроводных сетей имеют 100%-ый износ", - сообщили в пресс-службе "Водного союза".