Легкой промышленности прописали легализацию и протекционизм

Российское правительство будет оказывать протекционистские меры поддержки отечественной легкой промышленности, но она должна "обелиться" в части зарплат. Такой рецепт благополучия отрасли вывел сегодня на совещании с представителями сектора Владимир Путин.

Он поручил правительству установить на 2020 год 50-процентную субсидию на лизинг оборудования для отрасли, увеличить субсидии на обслуживание кредитов предприятий на 1 млрд руб. ежегодно, а нормативные критерии для желающих получить скидки актуализировать с учетом текущей ситуации. Увеличится финансирование программы по производству льняных изделий.

При госзакупках президент предложил установить приоритет отечественной продукции, но при этом велел бороться с фальсификатом и призвал сами компании выплачивать "белую" зарплату. Все эти меры Путин предложил включить в общенациональный план по восстановлению экономики, который накануне ему представил глава правительства.

"Прошу Минфин и Минпромторг посмотреть, как на практике работают меры поддержки. В каком реальном состоянии компании находятся. Вы упомянули об экспорте, но импорт нас захлестывает порой. Нам надо осваивать свой собственный рынок. Госкомпании должны закупать только отечественную продукцию", - отметил президент.

Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил, что на территории РФ зарегистрированных видов медизделий до эпидемии было в два раза меньше, чем сегодня. "За 1,5 месяца зарегистрировано 407 изделий, 91% - отечественное производство. Только за неделю зарегистрировано более 30 видов СИЗ. Сегодня запасы в медучреждениях значимо увеличились", - сказал министр.

Министр финансов Антон Силуанов заметил, что легкая промышленность пострадала от кризиса меньше других: "По показателям отгрузки за январь-апрель составило снижение 9%. Эта отрасль пострадала не так сильно, как другие. По отрасли принято решение, что к сегменту МСП относятся компании со штатом до тысячи сотрудников. А в среднем по России объекты МСП – это 100-200 сотрудников".

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о конкретных мерах поддержки: на программу стимулирования производства изделий из льна ежегодно выделяется 242 млн руб., на производство школьной формы в 2020 году будет выделено 500 млн руб., на формирование госрезервов средств индивидуальной защиты планируется заложить до 15 млрд руб. Также министр предложил создать компании, которые бы сдавали в аренду спецодежду, постельное белье и т.д. На такую систему уже, по его словам, перешла компания РЖД, на таком аутсорсинге она сэкономит за 10 лет до 50 млрд руб.