Легкой промышленности прописали легализацию и протекционизм

08 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Подпольный швейный цех (2013) | Фото:

Легкой промышленности прописали легализацию и протекционизм

Российское правительство будет оказывать протекционистские меры поддержки отечественной легкой промышленности, но она должна "обелиться" в части зарплат. Такой рецепт благополучия отрасли вывел сегодня на совещании с представителями сектора Владимир Путин.

Он поручил правительству установить на 2020 год 50-процентную субсидию на лизинг оборудования для отрасли, увеличить субсидии на обслуживание кредитов предприятий на 1 млрд руб. ежегодно, а нормативные критерии для желающих получить скидки актуализировать с учетом текущей ситуации. Увеличится финансирование программы по производству льняных изделий.

При госзакупках президент предложил установить приоритет отечественной продукции, но при этом велел бороться с фальсификатом и призвал сами компании выплачивать "белую" зарплату. Все эти меры Путин предложил включить в общенациональный план по восстановлению экономики, который накануне ему представил глава правительства.

"Прошу Минфин и Минпромторг посмотреть, как на практике работают меры поддержки. В каком реальном состоянии компании находятся. Вы упомянули об экспорте, но импорт нас захлестывает порой. Нам надо осваивать свой собственный рынок. Госкомпании должны закупать только отечественную продукцию", - отметил президент.

Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил, что на территории РФ зарегистрированных видов медизделий до эпидемии было в два раза меньше, чем сегодня. "За 1,5 месяца зарегистрировано 407 изделий, 91% - отечественное производство. Только за неделю зарегистрировано более 30 видов СИЗ. Сегодня запасы в медучреждениях значимо увеличились", - сказал министр.

Министр финансов Антон Силуанов заметил, что легкая промышленность пострадала от кризиса меньше других: "По показателям отгрузки за январь-апрель составило снижение 9%. Эта отрасль пострадала не так сильно, как другие. По отрасли принято решение, что к сегменту МСП относятся компании со штатом до тысячи сотрудников. А в среднем по России объекты МСП – это 100-200 сотрудников".

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о конкретных мерах поддержки: на программу стимулирования производства изделий из льна ежегодно выделяется 242 млн руб., на производство школьной формы в 2020 году будет выделено 500 млн руб., на формирование госрезервов средств индивидуальной защиты планируется заложить до 15 млрд руб. Также министр предложил создать компании, которые бы сдавали в аренду спецодежду, постельное белье и т.д. На такую систему уже, по его словам, перешла компания РЖД, на таком аутсорсинге она сэкономит за 10 лет до 50 млрд руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Легкой промышленности прописали легализацию и протекционизм

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: легкая промышленность, протекционизм, средства индивидуальной защиты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети