В Нижневартовске к задержанию физрука, подозреваемого в педофилии, привлекли ОМОН

В Нижневартовске в задержании учителя физкультуры, которому вменяют надругательство над школьницами, участвовали сотрудники ОМОНа, сообщили Накануне.RU в окружном управлении Росгвардии.

Напомним, по версии следствия, 59-летний учитель в 2015-20 гг. неоднократно, с применением насилия совершал в школе "развратные и иные действия сексуального характера" в отношении школьниц. Установлены три потерпевшие. Двум из них в момент преступления было 15 лет, одной – 16.

Долго пострадавшие не решались заявить о случившемся, потому что учитель угрожал им, а также мог испортить аттестат. Подруга одной их жертв обратилась к следователям с просьбой проверить информацию. Позже информация о насилии подтвердилась. Проверяется ещё несколько возможных эпизодов преступлений, а также то, что руководство школы скрывало случившееся – ему было известно об "увлечении" подчинённого. 1 июня подозреваемый задержан при попытке сбежать из школы, вскоре его могут арестовать.

В задержании приняли участие ОМОНоввцы.