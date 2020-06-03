"Мы чего, будем узнавать о ЧС из соцсетей?!": Путин возмутился разливом дизеля в Норильске

Путин провел совещание по ЧС в Норильске – там на площадке ТЭЦ-3 29 мая произошел разлив дизельного топлива. Значительная часть дизеля попала в реку Амбарную.

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Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что разгерметизация произошла из-за проседания свай резервуара (ранее была информация о повреждении резервуара легковым автомобилем). "К счастью, водозаборов на реках, куда попало топливо, нет. Принимаются меры по локализации разлива. Завтра авиация МЧС доставит на место ЧС 100 человек. Требуется проведения значительного объема работ. Собрано уже 100 тонн топлива и грунта, стоит вопрос утилизации", - отметил министр.

Глава Росприроднадзора Светлана Родионова рассказала, что порядка 6 тыс. тонн вылилось, из них 5 тыс. тонн – в водные объекты. Слой топлива на поверхности доходит до 20 см. Нефтепродуктами заполнены почти все притоки реки Амбарной.

Глава Красноярского края Александр Усс сообщил, что два дня с момент ЧС персонал пытался справиться с ситуацией своими силами и не сообщил в администрацию региона и в МЧС. Реальная картина прояснилась только после того, как информация попала в соцсети, заявил губернатор. На месте происшествия работает более 300 человек. Губернатор считает, что за две недели ликвидировать ЧС будет сложно: нужно утилизировать топливо методом сжигания.

Путин спросил: "А чего доклад закончил? А делать-то что? Кто собственник предприятия?". Усс сообщил, что собственник объекта – "Норникель". "Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из соцсетей?! - возмутился Путин поведением руководства компании-собственника. - У вас все в порядке со здоровьем?!". Президента не устроил ответ о том, что компания действовала в соответствии с неким планом и "доложила ситуацию". "Мне придется попросить соответствующие правоохранительные органы разобраться кто там и кому передал информацию", - сказал президент.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин прокомментировал: "Ситуация очень тяжелая. Я не представляю, как в арктической зоне это сжигать. Для меня сомнение, что вообще можно такой костер на такой площади сделать". Министр ответил на вопрос Путина о том, кто может решить такую задачу, что такую ситуацию может ликвидировать только МЧС и Минобороны.

Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что ЧС не повлияет на работу ТЭЦ – она газовая. Он предложил привлечь нефтяные компании, у которых есть опыт работы в таких ситуациях.

Глава Ростехнадзора сообщил, что у него идей по ликвидации последствий аварии нет.

Зиничев отрицает, что МЧС получало информацию 29 мая: "У нас все зафиксировано". Он предложил ввести режим ЧС федерального масштаба. "Понадобятся очень серьезные ресурсы. Решения, конечно же, будут найдены", - добавил министр. Путин согласился объявить режим ЧС.