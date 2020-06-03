08 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд в Златоусте отложил решение вопроса об избрании меры пресечения топ-менеджеру "Уралавтодора"

Златоустовский городской суд отложил заседание по избранию меры пресечения директору по содержанию автомобильных дорог АО "Уралавтодор" Дмитрию Чупахину.

О задержании Чупахина стало известно сегодня. Он подозревается в краже фуры. В пресс-службе следственного управления СК по Челябинской области Накануне.RU сообщили, что у них нет такой информации. В пресс-службе регионального ГУ МВД от комментариев отказались.

"Уралавтодор" осуществляет полный комплекс работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Челябинской, Курганской и Омской областей. В частности, является генеральным подрядчиком по содержанию трассы М-5 "Урал" и федеральной дороги Р-254 "Иртыш". Также компания выиграла контракт регионального миндортранса на строительство новой автомобильной дороги Султаево – Муслюмово.

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Суд в Златоусте отложил решение вопроса об избрании меры пресечения топ-менеджеру "Уралавтодора"

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Теги: задержание, уголовное дело, Уралавтодор, Дмитрий Чупахин,



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