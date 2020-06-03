08 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Замминистра спорта Прикамья возглавила агентство социокультурных проектов

Заместитель министра спорта Пермского края Татьяна Чеснокова покинула свой пост и возглавила пермское "Агентство социокультурных проектов", сообщает "Ъ".

По информации издания, с должности замминистра Чеснокова уволилась по собственному желанию. С ноября МАУ "Агентство социокультурных проектов" возглавлял Андрей Хомяков, главный режиссер этого учреждения. Он остался замдиректора и главным режиссером АСП.

АСП создано в 2008 году, занимается организацией городских праздников, фестивалей. В 2019 году МАУ заключило госконтрактов на 163 млн руб.

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Замминистра спорта Прикамья возглавила агентство социокультурных проектов

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Теги: Татьяна Чеснокова, замминистра спорта, агентство социокультурных проектов



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