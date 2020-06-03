08 Сентября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО В России
Владимир Путин, Наталья Комарова (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин одобрил выдвижение Комаровой на третий губернаторский срок

Сегодня состоялась видеовстреча президента РФ Владимира Путина и губернатора Югры Натальи Комаровой. Глава государства одобрил выдвижение руководительницы региона на новый срок.

Сначала Комарова доложила о ситуации по коронавирусу. Округ пока не может переходить на первый этап снятия ограничений из-за количества заболевших, но при этом тестирование и пустующий коечный фонд соответствуют даже третьему этапу. По мнению губернатора, на плато регион выйдет к третьей декаде июня. 93% предприятий в регионе продолжают работу, сообщила Комарова. Она рассказала и о текущем положении в социально-экономической сфере: "Бюджетная система устойчивая. Округ обеспечивает около 15% отчислений в федеральный бюджет. Югра демонстрирует одни из лучших в стране демографических показателей. Уровень безработицы невысокий".

Губернатор попросила дать поручение Минобрнауки, чтобы одним из городов, где будут созданы геномные центры под руководством Курчатовского института, стал Сургут. Путин предложение одобрил, отметил, что наверняка поможет "компания Богданова". Комарова добавила, что и другие нефтяные компании в стороне не останутся в случае необходимости.

Владимир Путин, Наталья Комарова(2020)|Фото: admhmao.ru

Глава государства перед тем, как дать ответ на просьбу Комаровой поддержать ее кандидатуру на пост глав региона, проговорил об отрицательных и положительных сторонах проводимой ею политики. Так, Путину не понравилось снижение сельхозпроизводства в округе, тогда как в России в целом оно растет. Также в регионе высокий процент аварийного жилья – президент предложил губернатору сделать это приоритетом в своей работе.

"В целом регион под вашим руководством развивается очень успешно, показатели впечатляют, объем строительства, например, выше чем в среднем по России, оборот внешней торговли, все основные параметры в положительных зонах, низкая долговая нагрузка. Что любопытно и приятно отметить – численность постоянного населения растет. Это и миграционные потоки, и естественный прирост, уровень доходов населения в полтора раза выше средне российского. Это все дает вам основания претендовать на успешное избрание на сентябрьских выборах", - сказал Путин Комаровой.

Комарова в ответ пригласила Путин посетить Югру, ему уже сформировали повестку визита. "Конечно приеду", - согласился президент.

Наталья Комарова занимает пост главы региона два срока - с 2010 года. 19 ноября 2014 года в устав Ханты-Мансийского автономного округа были внесены поправки, в соответствии с которыми губернатор региона избирается депутатами регионального парламента из числа трех кандидатур, предложенных президентом РФ.

Наталья Комарова(2019)|Фото: Накануне.RU

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Путин одобрил выдвижение Комаровой на третий губернаторский срок

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Теги: Наталья Комарова, Владимир Путин



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