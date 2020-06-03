Против всех: папа римский высказался о протестах в США

Папа римский Франциск занял позицию против всех по поводу протестов в США из-за убийства чернокожего жителя Миннеаполиса полицейским. Об этом он сказал на общей аудиенции, сообщает VaticanNews.

Римский епископ отметил, что не может проявлять терпимость к расизму. В то же время он признал, что против последовавшего после этого насилия.

"Насилием мы ничего не выигрываем, но многое теряем", - сказал он.

Отметим, что протестующие расписали непристойными надписями один из самых известных американских храмов католический собор св. Патрика в Нью-Йорке.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) высказал мнение, что массовые волнения в США были заранее спланированы. Он не верит, что один видеоролик о несправедливой гибели негра способен стать причиной того, что "вся страна спонтанно, как по команде, вышла на протесты".

"Мир стремительно приобретает новые формы управления. Под масками борьбы за правду, за здоровье человечества стоит большая ложь", - считает митрополит.