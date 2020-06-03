08 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
строительство экскаватор самосвал (2018) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге отправили в колонию экскаваторщика, насмерть засыпавшего двух рабочих

В Екатеринбурге вынесли приговор ранее судимому мужчине, работавшему экскаваторщиком. Его признали виновным в гибели двух рабочих и отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 19 октября прошлого года во время земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья: водитель управлял экскаватором в непосредственной близости от выемки котлована, где находились работники. В результате допущенных им нарушений под тяжестью экскаватора произошло обрушение грунта. Двое коммунальных рабочих скончались на месте от полученных травм.

Уже в ходе следствия выяснилось, что мужчина вообще не имел права управления экскаватором: во-первых, у него не было соответствующей водительской категории, а во-вторых, он был лишен права управления транспортными средствами на три года за ДТП, в котором погибли два человека. Отбыв наказание за данное преступление, уралец устроился на работу экскаваторщиком.

С учетом предыдущей непогашенной судимости ему назначен год и два месяца лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима.

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В Екатеринбурге отправили в колонию экскаваторщика, насмерть засыпавшего двух рабочих

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Теги: экскаватор, суд, приговор, Екатеринбург



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