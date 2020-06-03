В Югре высокопоставленного чиновника подозревают в браконьерстве

Глава одного из сельских поселений Югры подозревается в браконьерстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского следственного управления СК РФ на транспорте.

Его обнаружили правоохранители во время рейдовых мероприятий на протоке "Восход" реки Обь. Мужчина рыбачил на моторной лодке "Badger Fla 330" с подвесным мотором "Хонда 10". В лодке были обнаружены ценные породы рыб осетр сибирский, стерлядь - всего 23 особи.

По предварительным данным, глава поселения, используя сеть, выловил рубу в период нереста. Поскольку рыба была живой, ее выпустили в естественную среду обитания.

Проводится доследственная проверка. Устанавливается сумма причиненного ущерба, осмотрено орудие улова, опрашиваются очевидцы произошедшего.