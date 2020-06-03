Екатеринбургский дизайнер на совещании у Путина вызвался сшить президенту спортивный костюм

Российскому президенту во время совещания по работе легкой промышленности предложили сшить спортивный костюм по индивидуальным меркам.

Екатеринбургский дизайнер Дмитрий Шишкин, запустивший некоторое время назад бренд Putin Team, вызвался создать главе государства одежду. "Будет очень здорово. О цене договоримся, надеюсь", - ответил Владимир Путин.

Между тем, глава Минспорта Олег Матыцин сообщил, что экипировка сборной России на 90% состоит из продукции российского производства. Оставшиеся 10% - это требования специфики видов спорта или международных федераций. Он также доложил, что регионы и муниципалитеты, а также крупные корпорации с госучастием закупают большой объем российской одежды и обуви для местных спортсменов и массовых мероприятий. Министр поддержал предложение ввести протекционистскую меру и поручить руководителям разных уровней закупать российскую экипировку и одежду.