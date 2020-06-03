Сбербанк отменяет "банковский роуминг"

Сбербанк убрал комиссии за переводы внутри страны. Со 2 июня новые правила стали действовать во всех регионах без исключения.

Раньше клиенты платили 1% банку за переводы в другой регион. Теперь можно совершать межрегиональные переводы без так называемого банковского роуминга.

При этом, напомним, финансовое учреждение введет аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 тыс. руб. в месяц.

В конце прошлого года был принят закон об отмене комиссии за денежные переводы между счетами граждан в разных региональных отделениях одного банка.

Ранее глава банка Герман Греф заявил, что комиссия будет отменена в 2020 году, но взамен банк придумает "что-то другое". До этого банковскую практику раскритиковал бывший премьер Дмитрий Медведев, он назвал ее межрегиональной дискриминацией.