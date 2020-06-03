08 Сентября 2020
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Экономика В России
коллаж, теневая экономика, серая зона, рубль (2018) | Фото: Накануне.RU

Курсу рубля предсказали сильное падение к концу года

Падение ВВП страны к концу года может составить 8-8,2%, инвестиции в основной капитал снизятся на 19%, а курс российской валюты рискует снизиться до 90 руб. за доллар. Об этом сообщает Infox со ссылкой на базовый прогноз Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
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Данный прогноз исходит из того, что ограничительные нормы в связи с эпидемией коронавируса сохранятся в том или ином виде до третьего квартала, а в четвертом может начаться вторая волна.

Согласно документу, спрос на нефть вряд ли в обозримой перспективе начнет быстро расти, а потому ограничения по добыче сохранятся, как и средняя цена в районе $35-37 за баррель. До $45-48 за баррель цены смогут подняться только в 2023 году. В итоге с четвертого квартала 2020 г. и до 2022 г. курс рубля будет колебаться в коридоре 87-91 руб. за доллар.

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Курсу рубля предсказали сильное падение к концу года

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Теги: Рубль, доллар, экономика



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