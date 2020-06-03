Три современные автоцистерны передали вологодские власти региональным пожарным

Вологодские региональные власти закупили три новых автоцистерны для пожарной службы региона, передает корреспондент Накануне.RU. Три современные автоцистерны обновят парк пожарной техники Противопожарной службы.

Ключи от новых автомобилей начальникам пожарных частей Вологды, Сокола и Шекснинского района вручил губернатор Олег Кувшинников сегодня. Передача транспорта состоялась в пожарной части № 43 в Вологде.

«Противопожарная служба Вологодской области одно из самых мощных и мобильных подразделений в структуре регионального Правительства. По всей территории области работают 106 подразделений, около тысячи пожарных закрывают противопожарным щитом все населенные пункты. Противопожарная безопасность – это жизни людей, частное и муниципальное имущество, поэтому своевременная замена техники, материально-техническое совершенствование крайне важно. План мероприятий по обновлению техники был мной утвержден три года назад, и мы начали поэтапно закупать самые современные автоцистерны», – отметил губернатор Олег Кувшинников.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве Вологодской области, один из автомобилей отправится в пожарную часть № 63 Чебсары Шекснинского района, другой уедет в пожарную часть № 69 Сокола, третья автоцистерна останется в пожарной части № 43 Вологды.

"В прошлом году в районе выезда нашей пожарной части произошло 48 пожаров, с начала этого года – 18, гибели и травмирования людей не допущено", – сказал начальник пожарной части № 43 Александр Конышев.

Пожарные автоцистерны марки ГАЗ стоимостью по 4,5 миллиона рублей каждая оплачены из областной казны. Они имеют повышенную проходимость, оборудованы полным приводом, емкостью для воды на 2600 литров и мощным пожарным насосом. В автомобиле имеется пять посадочных мест для личного состава, сигнальный громкоговоритель и проблесковые маяки, отсеки для размещения пожарно-технического вооружения. Срок эксплуатации новой техники составит 10 лет. В районы новые автомобили отправились после своеобразного ритуала – перед выездом они были приведены в боевую готовность и произвели первую подачу воды.

Стоит отметить, что общая сумма инвестиций областного бюджета на замену пожарной техники с 2018 года составила 36,9 миллионов рублей. В предыдущие два года подобными автомобилями были укомплектованы пожарные части Бабушкинского, Верховажского, Великоустюгского, Вытегорского, Грязовецкого и Бабаевского районов.