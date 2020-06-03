08 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
(2006) | Фото: Накануне.ru

Юрий Борисов рассказал Путину, как можно заработать на Росрезерве

На совещании у президента России по вопросам развития легкой промышленности сегодня обсуждалась проблема создания актуального и "свежего" государственного запаса.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что на формирование материального госрезерва средств индивидуальной защиты (маски, костюмы, респираторы, очки, антисептики и т.д.) планируется выделить до 15 млрд руб. Путин подчеркнул, что такие резервы нужно своевременно "освежать".

Вице-премьер Юрий Борисов вообще раскритиковал работу Росрезерва. "В условиях пандемии Росрезерв показал свою малую эффективность. Номенклатуры не оказалось, и обновление тоже у нас хромает. Мы создали комиссию, которая должна уточнить номенклатуру и механизм обновления. Чтобы было рачительно и по-государственому. Росрезерв – это подушка безопасности государства. Его можно использовать как демпфирующий механизм. Вот интересное предложение нам поступил на случай, когда предприятия испытывают проблемы с выпущенной уже продукцией. Нефтяные химики, у которых упал за рубежом спрос на каучук – шины-то никому не нужны сейчас, вышли на нас с предложением выкупить их продукцию для резерва и предусмотреть обязательный обратный выкуп через несколько лет, причем под какой-то процент, то есть государство на этом еще и заработать может", - предложил вице-премьер.  

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Юрий Борисов рассказал Путину, как можно заработать на Росрезерве

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Теги: легкая промышленность, росрезерв, средства индивидуальной защиты, юрий борисов



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