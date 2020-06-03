"Где деньги, Цветков?" На Урале водители "скорых" на аутсорсинге так и не получили выплат

08 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Скорая помощь (2020) | Фото: Накануне.RU

"Где деньги, Цветков?" На Урале водители "скорых" на аутсорсинге так и не получили выплат

Депутат Госдумы Андрей Альшевских решил подключить Следственный комитет и прокуратуру Свердловской области к проверке чиновников по факту неуплаты стимулирующих выплат водителям "скорой помощи", работающим на аутсорсинге. Об этом он сообщил на своей стене ВКонтакте.

По его заверениям, водители все еще не получили выплат за перевозку больных коронавирусом, хотя прошло уже больше двух недель с поручения премьер-министра Михаила Мишустина регионам рассчитать водителей. Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о дополнительных вознаграждениях водителям "скорой помощи", в том числе работающим на аутсорсинге.

Тем не менее, депутату Госдумы передали жалобу с третьей, четвертой и пятой подстанции с более чем 40 подписями.

"Ситуация не красит нашу область, перечеркивает все благодарности, все добрые слова, сказанные медсотрудникам, каждый из которых на своем фронте вносит вклад в борьбу с COVID-19", - пишет Андрей Альшевских.

В своем посте он также публично обратился к главе областного минздрава Андрею Цветкову с вопросом куда делись заслуженные деньги для "работяг, рискующих жизнями".

"С заявителями я на связи уже дней десять. До последнего они верили своему начальству, что стимулирующие выплаты вот-вот выдадут. Но терпение не железное", - заявил депутат.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Где деньги, Цветков?" На Урале водители "скорых" на аутсорсинге так и не получили выплат

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Альшевских, водители скорой помощи, стимулирующие выплаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети