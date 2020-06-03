"Где деньги, Цветков?" На Урале водители "скорых" на аутсорсинге так и не получили выплат

Депутат Госдумы Андрей Альшевских решил подключить Следственный комитет и прокуратуру Свердловской области к проверке чиновников по факту неуплаты стимулирующих выплат водителям "скорой помощи", работающим на аутсорсинге. Об этом он сообщил на своей стене ВКонтакте.

По его заверениям, водители все еще не получили выплат за перевозку больных коронавирусом, хотя прошло уже больше двух недель с поручения премьер-министра Михаила Мишустина регионам рассчитать водителей. Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о дополнительных вознаграждениях водителям "скорой помощи", в том числе работающим на аутсорсинге.

Тем не менее, депутату Госдумы передали жалобу с третьей, четвертой и пятой подстанции с более чем 40 подписями.

"Ситуация не красит нашу область, перечеркивает все благодарности, все добрые слова, сказанные медсотрудникам, каждый из которых на своем фронте вносит вклад в борьбу с COVID-19", - пишет Андрей Альшевских.

В своем посте он также публично обратился к главе областного минздрава Андрею Цветкову с вопросом куда делись заслуженные деньги для "работяг, рискующих жизнями".

"С заявителями я на связи уже дней десять. До последнего они верили своему начальству, что стимулирующие выплаты вот-вот выдадут. Но терпение не железное", - заявил депутат.