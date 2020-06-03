08 Сентября 2020
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Наука и техника Ханты-Мансийский АО - Югра
Канализационно-очистные сооружения, Сайгатина, Локосово (2020) | Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе канализационные сооружения начнут работать по технологиям из Сколково

В деревне Сайгатина и селе Локосово появились новые канализационно-очистные сооружения (КОСы). На объектах проводят пусконаладочные работы, в июле их выведут на проектную мощность в 200 "кубов" сточной воды в сутки. Технология, используемая в сооружениях, разработана в Сколково, сообщили Накануне.RU в администрации Сургутского района.

"Нам удаётся решать такие сложные проблемы в муниципалитетах, как строительство КОСов, ВОСов в рамках нацпроектов и, конечно, переселение из аварийного жилья. Мы получаем своевременно необходимую финансовую и административную поддержку от губернатора Натальи Комаровой", - сказал глава района Андрей Трубецкой.

Проект реализован с использованием технологий очистки воды, разработанных в Сколково. Для качественной эксплуатации КОСов администрация района привлекла специалистов из этого инновационного центра. Для очистки воды используют колонии бактерий – специалисты называют их "активный ил" с мощной аэрацией.

Канализационно-очистные сооружения, Сайгатина, Локосово(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

Канализационно-очистные сооружения, Сайгатина, Локосово(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

"Вода после очистки доводится до нормативных показателей. "Активный ил" — это стандартная классическая технология, которая используется на всех очистных сооружениях. Но на большинстве российских КОСов (до 90%) технология работает не стабильно, не даёт нормативных показателей. А в данном случае специалист своими знаниями и умениями добивается того, что бактерии начинают работать правильно. Три недели непосредственно в Локосово и Сайгатиной находились наши специалисты, два человека, которые обучали местных инженеров работать на этих очистных сооружениях, занимались выращиванием "активного ила" для КОСов", - сказал представитель инновационного центра Сколково в Югре Алексей Каструба.

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В Сургутском районе канализационные сооружения начнут работать по технологиям из Сколково

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Теги: Сайгатина, Локосово, канализационно-очистные сооружения, Сколково



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