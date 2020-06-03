Учителям Прикамья выплатят почти 290 миллионов рублей за работу во время пандемии

Педагогам Прикамья будут выплачены компенсационные выплаты за работу во время пандемии коронавируса. Всего на эти цели планируется направить 287,8 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Деньги получат учителя школ и работники учреждений среднего профессионального образования, а также сотрудники дежурных групп в детских садах. Соответствующее предложение внесла министр образования края Раиса Кассина. Она отметила, что в других регионах, на сегодняшний день, таких мер поддержки нет.

"Они героически выдержали этот нелегкий период", - отметила министр.

Также Раиса Кассина предложила увеличить компенсации за работу в пунктах проведения ЕГЭ. Их получат 4 тыс. человек, которые должны выйти на работу в июле.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поддержал инициативу.