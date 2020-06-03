Колледжи и техникумы Вологодской области проведут приемную кампанию дистанционно

В колледжах и техникумах Вологодской области начнется дистанционный прием заявлений от абитуриентов до 20 июня, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация о сроках, порядке, количестве бюджетных мест и направлениях подготовки уже размещается на официальных сайтах образовательных организаций.

Подачу документов абитуриенты смогут осуществить через операторов почтовой связи; в электронной форме и через портал госуслуг. Также можно воспользоваться центрами общественного доступа к государственным услугам, расположенным на базе муниципальных учреждений, по электронной почте, через сайт образовательных организаций.

Вступительные испытания будут осуществлять техникумами и колледжами с использованием дистанционных технологий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области.

После получения заявления о приеме организация в электронной форме или с помощью оператора почтовой связи общего пользования проинформирует поступающего о необходимости для зачисления в организацию представить уведомление о намерении обучаться и сроках его предоставления.

Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем же способом, которым было подано заявление о приеме.

Приемная кампания продлится до 25 августа. По направлениям подготовки, требующим прохождения вступительных испытаний, прием документов осуществляется до 15 августа. При наличии свободных мест в образовательной организации прием документов будет продлен до 25 ноября текущего года. В 2020 году для приема на первый курс обучения департаментом образования области установлено 6 275 бюджетных мест (в 2019 году – 6125 мест) в 30 образовательных организациях области, из которых 26 – подведомственных Департаменту образования области, 2 – частных профессиональных образовательных организации, 2 – структурные подразделения образовательных организаций высшего образования.

Набор проводится по 27 профессиям и 73 специальностям среднего профессионального образования. Впервые планируется набор по специальностям «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» в Грязовецком политехническом техникуме и «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики» в Череповецком лесомеханическом техникуме им. В.П. Чкалова».