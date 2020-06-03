Колледжи и техникумы Вологодской области проведут приемную кампанию дистанционно

08 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Северо-Западный ФО Вологодская область
приемная комиссия, абитуриенты, поступление (2017) | Фото: infox.ru

Колледжи и техникумы Вологодской области проведут приемную кампанию дистанционно

В колледжах и техникумах Вологодской области начнется дистанционный прием заявлений от абитуриентов до 20 июня, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация о сроках, порядке, количестве бюджетных мест и направлениях подготовки уже размещается на официальных сайтах образовательных организаций.

Подачу документов абитуриенты смогут осуществить через операторов почтовой связи; в электронной форме и через портал госуслуг. Также можно воспользоваться центрами общественного доступа к государственным услугам, расположенным на базе муниципальных учреждений, по электронной почте, через сайт образовательных организаций.

Вступительные испытания будут осуществлять техникумами и колледжами с использованием дистанционных технологий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области. 

После получения заявления о приеме организация в электронной форме или с помощью оператора почтовой связи общего пользования проинформирует поступающего о необходимости для зачисления в организацию представить уведомление о намерении обучаться и сроках его предоставления.

Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем же способом, которым было подано заявление о приеме.

Приемная кампания продлится до 25 августа. По направлениям подготовки, требующим прохождения вступительных испытаний, прием документов осуществляется до 15 августа. При наличии свободных мест в образовательной организации прием документов будет продлен до 25 ноября текущего года. В 2020 году для приема на первый курс обучения департаментом образования области установлено 6 275 бюджетных мест (в 2019 году – 6125 мест) в 30 образовательных организациях области, из которых 26 – подведомственных Департаменту образования области, 2 – частных профессиональных образовательных организации, 2 – структурные подразделения образовательных организаций высшего образования.

Набор проводится по 27 профессиям и 73 специальностям среднего профессионального образования. Впервые планируется набор по специальностям «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» в Грязовецком политехническом техникуме и «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики» в Череповецком лесомеханическом техникуме им. В.П. Чкалова».

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Колледжи и техникумы Вологодской области проведут приемную кампанию дистанционно

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: приемная компания, колледжи вологодской области, дистанционный прием, абитуриенты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети