В Челябинске гособвинение просит 3,5 года колонии и штраф в 800 тысяч рублей для экс-омбудсмена Севастьянова

Прокурор просит 3,5 года колонии со штрафом в 800 тысяч рублей для экс-уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова, обвиняемого в попытке хищения 3 млн рублей в качестве гранта.

В Центральном районном суде завершились прения сторон по делу экс-омбудсмена. 11 июня Севастьянов выступит с последним словом.

Напомним, по версии следствия, в 2017 году Севастьянов представил в региональный минсельхоз подложные документы, подтверждающие ведение им фермерского хозяйства, чтобы участвовать в конкурсе на право получить грант в 3 млн руб. на создание и развитие крестьянского хозяйства начинающим фермерам. Факт подложных документов был выявлен при проверке сотрудниками министерства. 20 февраля 2019 года Севастьянов был задержан в Москве и доставлен в Челябинск, однако 25 февраля следователь отозвал ходатайство о заключении под стражу.

За время судебного разбирательства Алексей Севастьянов успел поучаствовать в выборах губернатора, но проиграл, набрав 3,23% голосов избирателей.