Генконсульство Китая в Екатеринбурге передало 40 тысяч масок для организации ЕГЭ в уральской столице

Генеральное консульство Китая в Екатеринбурге передало жителям города 40 тыс. медицинских масок. Жест доброй воли осуществлен при поддержке правительства Свердловской области, а все маски пойдут на обеспечение безопасности медиков "скорой помощи", а также организаторов ЕГЭ, работающим в пунктах его проведения и экспертов, которые будут проверять развернутую часть экзамена.

"Жители Свердловской области оказывали нам бесценную помощь и содействие в самую трудную минуту, за что мы от всей души благодарны. В этой совместной борьбе с эпидемией мы готовы быть в едином строю, чтобы вместе преодолеть трудности, дать отпор эпидемии и одержать окончательную победу", – говорится в послании генконсула Китая Цуй Шаочунь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области, представительство КНР в Екатеринбурге не впервые оказывает помощь Среднему Уралу. Так, несколько дней назад главное управление министерства внутренних дел по Свердловской области, организации здравоохранения и социальной защиты также получили медицинские маски от китайских дипломатов при содействии представительства МИД в Екатеринбурге. А скоро в регион прибудет партия защитных медицинских костюмов.

По словам главного врача станции "скорой помощи" Екатеринбурга Игоря Пушкарева, в сутки расходуется 3,5-4 тыс. масок, поэтому сотрудники "скорой помощи" не могут быть не рады такой поддержке. Масками будут пользоваться бригады "скорых" и их пациенты. Заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин назвал акцию китайских дипломатов самым лучшим проявлением дружбы и взаимопонимания. По словам начальника отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального министерства Татьяны Умновой, партия масок будет использована именно в уральской столице, так как именно в Екатеринбурге к проведению аттестации привлекается наибольшее количество людей (более 8 тыс.)

"Мы также учитываем необходимость смены масок раз в два часа, соответственно будет составлена квота, и необходимое количество средств индивидуальной защиты будет передано в ППЭ", – рассказала она.